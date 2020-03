CORONAVIRUS RANIERI SAMPDORIA / Il coronavirus sta inevitabilmente avendo ripercussioni anche nel mondo del calcio.

Tra gare rinviate e disputate a porte chiuse, la Premier League ha abolito la consueta stretta di mano tra giocatori e arbitri prima del fischio d'inizio dei match. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una scelta adoperata anche da Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria: "Se non vi do la mano, non vi offendete, non ce l'ho nessuno, è per sicurezze". Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', l'allenatore blucerchiato aveva la consuetudine di stringere le mani a tutti i suoi giocatori prima di ogni seduta di allenamento.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA - Emergenza Coronavirus | L'appello di Mattarella. Germania-Italia a rischio