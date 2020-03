Milan, Donnarumma: "Voglio essere il migliore al mondo. Zero paura"

MILAN DONNARUMMA DERBY ITALIA EUROPEO / Ad appena 21 tra i veterani del Milan c'è sicuramente Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 a dispetto della sua giovanissima età è da tempo un pilastro dei rossoneri e parla già da leader in una bella intervista a "Rivista Undici": "Portiere è seguire l’azione da quando si sviluppa, cercare di capire cosa succederà. Sono contento, è normale, ma al momento mi tengo tutto dentro. La mia passione è sempre stata la porta. Di questo ruolo la cosa che mi è sempre piaciuta di più è l'adrenalina. Il mio primo derby è senza dubbio il ricordo più importante anche se in generale le sfide contro l'Inter generano grande emozione.

L'adrenalina è a mille, il cuore a duemila, ho voglia di vincere, ho voglia di giocare bene".

Donnarumma ha quindi proseguito parlando anche dei tempi difficili della contestazione: "È difficile giocare quando i tifosi sono contro di te, quando ti fischiano. San Siro è San Siro... Però non ho mai avuto paura. Sapevo chi sono, sapevo cosa potevo fare. Paura zero. A me sembra tutto normale, credo sia questo che mi fa rimanere a questi livelli. Faccio delle cose, delle parate, e mi sembrano normali. E poi mi piace comandare, mi trovo bene a farlo. Devi dar fiducia alla difesa, sei il primo a dar fiducia alla squadra. Devi essere solido. All'inizio ero timido, tutti erano più grandi di me. Ora sono uno di quelli che è al Milan da più anni. So di avere un ruolo importante, mi faccio sentire".

OBIETTIVI - "Voglio un grande Europeo, e poi diventare il portiere più forte del mondo".

