CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED BRUNO FERNANDES / In casa Juventus gli occhi in vista della prossima estate sono sempre puntati su Paul Pogba, ormai da tempo dato per partente dal Manchester United e poco coinvolto, a causa di diversi infortuni, nella stagione dei 'Red Devils'. Fino a gennaio il club inglese ha infatti aspettato con ansia il rientro in campo del francese per poter salvare l'ennesima annata complicata, ma con l'arrivo di Bruno Fernandes la musica è cambiata.

L'attenzione si è infatti spostata dall'ex juventino al centrocampista lusitano che ha cambiato volto alla squadra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Miglioramenti che non sono passati inosservati agli occhi di Pogba, che secondo quanto riferito dal 'Mirror' non vedrebbe l'ora di tornare dall'infortunio alla caviglia per giocare insieme a Fernandes. Al netto di questo desiderio la volontà in vista della prossima annata resta la stessa, con la cessione come ipotesi più percorribile.

