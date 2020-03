Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: provvedimento di sicurezza della Premier League

EMERGENZA CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE / L'emergenza Coronavirus ormai riguarda tutto il mondo e anche il calcio si sta adeguando in giro per l'Europa. La Serie A è stata la prima, tra i campionati top del Vecchio Continente, a disporre la chiusura degli stadi ai non addetti ai lavori.

La Premier League si sta interrogando sul da farsi e intanto ha annunciato un nuovo provvedimento di sicurezza.

Dal sito ufficiale della Premier arriva infatti il comunicato che annuncia l'abolizione della tradizionale stretta di mano ad inizio gara tra le squadre e gli arbitri. Un primo passo per tentare di arginare il contagio che rischia di bloccare anche il calcio.