PARMA-SPAL DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE D'AVERSA DI BIAGIO CORONAVIRUS PORTE CHIUSE - Si riparte, a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, ma le squadre di Serie A tornano in campo per recuperare le gare rinviate, valide per la ventiseiesima giornata di campionato. Apre il lunch match Parma-Spal: i gialloblu di Roberto D'Aversa, nell'ultima partita giocata hanno battuto il Sassuolo nel derby emiliano. Di contro, i ferraresi di Gigi Di Biagio, desolatamente ultimi in classifica, sono quasi all'ultima spiaggia per poter sperare ancora nella salvezza.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-SPAL

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

SPAL (4-5-1): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca; Valoti, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna. All. Di Biagio

CLASSIFICA SERIE A: Lazio 62 punti; Juventus* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan* 36; Verona** e Parma** 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo** e Fiorentina* 29; Udinese* e Torino* 27; Lecce 25; Sampdoria** 23; Genoa* 22; Brescia* 16; Spal* 15

*una partita in meno

**due partite in meno