JUVENTUS CHAMPIONS ATALANTA FELTRI / Nella giornata di ieri ha parlato il presidente della Juventus Andrea Agnelli, che ha fatto storcere il naso a molti per un suo commento sull'Atalanta in Champions League. Una situazione che non sembra essere andata proprio giù a Vittorio Feltri che tramite le colonne di 'Libero' ha attaccato direttamente il numero uno bianconero: "Acquisiti sul campo. Proprio come i nerazzurri che da quattro anni a questa parte spiccano nel campionato nazionale,segnando più gol della Juventus, giocando meglio e spendendo meno soldi, tant’è che il bilancio della società del fenomeno Percassi è in attivo: plusvalenze per 150 milioni di euro. Caro Agnelli, dal dirigente bergamasco lei ha solo da imparare a stare nel calcio e anche al mondo.

Udite la frase storta di Andrea: «Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con unagrande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla gara continentale. È giusto o no?». Ovvio che sia giusto. Giustissimo. Nel pallone come nella vita ordinaria conta la capacità, non la storia. E la Dea oltre a una tradizione secolare vanta una serie di risultati eccezionali che le hanno aperto le porte al paradiso del pallone".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Agnelli sull’Atalanta in Champions: "Forse non è giusto. Pensate alla Roma"