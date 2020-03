Inter, club di Serie A irritati da Zhang. E Dal Pino...

INTER ZHANG DAL PINO / Il campionato di Serie A cerca di tornare alla normalità ma le polemiche del caos rinvii sono destinate a lasciare strascichi.

Soprattutto per quanto riguarda lo sfogo del presidente dell'Stevenche ha scatenato una guerra tra club e non solo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'attacco diretto e reiterato al numero uno della Lega Serie A, Dal Pino, ha fatto storcere il naso praticamente a tutti gli altri dirigenti del massimo campionato italiano che in questi giorni hanno cercato di trovare la miglior soluzione possibile per consentire al torneo di ripartire. Alcune società, come la Roma ad esempio, si sono esposte pubblicamente attaccanto Steven Zhang per la mancanza di proposte alternative concrete e gli attacchi arrivati dall'Inghilterra, mentre gli altri dirigenti erano in Italia per cercare di trovare una soluzione. Altri hanno invece manifestato in forma privata vicinanza e sostegno al presidente Dal Pino che, scrive 'La Gazzetta dello Sport', ha deciso dare mandato ai suoi legali di occuparsi delle dichiarazioni rilasciate da Zhang con la volontà di fargli causa, oltre al deferimento già in atto.

