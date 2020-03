Napoli, Koulibaly nella lista dello United per il titolo

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Trattenere Paul Pogba e aggiungere tre grandi giocatori.

È la ricetta suggerita dall'esperto Robbieche in un'intervista concessa a 'BT Sport' parla del futuro dele suggerisce le mosse per tornare a lottare per il titolo in Premier League già dalla prossima stagione.

I nomi? Oltre al francese, dato per partente con la Juventus che sogna sempre di riaverlo, Savage indica in Grealish o RaulJimenez l'attaccante da aggiungere, quindi Jadon Sancho e soprattutto Kalidou Koulibaly, colosso della difesa del Napoli. "Koulibaly sarebbe un colpo fantastico - dice Savage -. Se hai in difesa lui, Wan-Bissaka, Maguire e Shaw hai davvero un ottimo reparto". Ma per strapparlo al Napoli servono un bel po' di milioni...