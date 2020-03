CALCIOMERCATO INTER ALONSO / E' sempre vivo l'interesse dell'Inter per Marcos Alonso. I nerazzurri non mollano la presa, con il terzino spagnolo che è in cima alla lista della spesa di Antonio Conte per rinforzare la fascia sinistra nella prossima sessione estiva del mercato.

Il tecnico è un estimatore dell'ex Fiorentina, che ha allenato ai tempi dell'avventura alla guida del

I 'Blues' però non sarebbero propensi a mollare facilmente Alonso. Stando al 'Sun' il club del patron Abramovich chiederebbe oltre 30 milioni di euro per liberare il giocatore, sotto contratto fino al 2023. Il Chelsea, in caso di cessione dello spagnolo, punterebbe su Alex Telles del Porto (che piace alla Juventus) per sostituirlo.