Calciomercato Napoli, Simeone punta il bomber

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK RINNOVO SIMEONE ATLETICO MADRID - Mentre il futuro di Diego Costa è in bilico, l'Atletico Madrid guarda in casa Napoli per rinforzare l'attacco. Stando, infatti, a 'elgoldigital.com', l'allenatore dei 'Colchoneros', Diego Pablo Simeone, sarebbe pronto ad andare all'assalto di Arek Milik.

Il centravanti polacco sta discutendo con la società del presidente Aurelioil prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2021 , ma l'accordo non è ancora arrivato. Il club castigliano potrebbe, dunque, approfittare di questa situazione e formare una coppia davvero interessante con Alvaro. Per Milik, 26 anni, si è parlato anche della pista che porta all'Inter di Antonio Conte , bisognoso di un centravanti con caratteristiche simili a quelle di Romelu