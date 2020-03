CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO FLORENTINO PEREZ REAL MADRID - Dopo il rinvio del derby d'Italia contro l'Inter a causa dell'emergenza coronavirus che sta colpendo l'Italia, Cristiano Ronaldo è volato a Madrid per vedere al 'Santiago Bernabeu' il Clasico Real-Barcellona. La presenza del fuoriclasse della Juventus ha portato fortuna ai suoi ex compagni: vittoria contro Messi e compagni e sorpasso in vetta alla classifica della Liga per la squadra di Zinedine Zidane, accostato con insistenza proprio ai bianconeri in vista della prossima stagione.

E la sua presenza non è passata inosservata, tanto da riaccendere vecchie voci su un possibile ritorno nel club castigliano . Stando, infatti, a 'Diario Gol', il numero 7 avrebbe fatto una confidenza al presidente Florentino: "Se fossi ancora in questo Real, saremmo i grandi candidati a vincere tutto, Liga, Coppa del Re e". Una frase, quella riportata dal media spagnolo, che farebbe trasparire la voglia di CR7 di tornare in Spagna, lasciata nell'estate del 2018 per approdare in. Nonostante la grande stima, però, Perez non avrebbe alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi e di riaprire un capitolo chiuso, mentre il grande obiettivo per la prossima stagione sarebbe Kylian, stella del. Con buona pace di Cristiano Ronaldo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Moggi: "Esonero Sarri? Tutto deciso". E annuncia il prossimo grande colpo

Calciomercato Juventus, via libera per Neymar | Ecco la chiave