INTER ZHANG JUVENTUS / Torna a parlare Steven Zhang. Ma dopo giorni di 'tensioni' in seguito alle frasi dure sul presidente della Lega Serie A Dal Pino, questa volta c'è spazio anche e soprattutto per le vicende di campo. Il campionato cerca di tornare alla normaltà, e quindi anche il presidente dell'Inter in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' si concentra soprattutto sul recupero del big match contro la Juventus in programma domenica sera: "Si gioca ed è fondamentale che avvenga nelle condizioni di un piano di sicurezza. La salute è la priorità numero uno. Sono convinto che anche così, a porte chiuse, sarà un grande evento. È un match che appassiona milioni di tifosi e io guardo con fiducia alla partita di domenica. Sono sicuro che la squadra darà il massimo.

Problemi dovuti alla lunga attesa? Non credo, sono sicuro che la reazione dell'Inter sarà positiva. Vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi e possiamo andare a Torino per vincere questa splendida sfida". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

C'è spazio quindi per parlare anche dei piani futuri per il club: "Da quando l'Inter è stata acquistata da Suning, il club ha subito una vera trasformazione. Innanzitutto, le nostre prestazioni sul campo. In secondo luogo, il valore commerciale e del marketing. I numeri sono doppi, se non addirittura tripli rispetto a un paio d'anni fa. Questo ci permette di poter investire bene sulla squadra, di tenere i campioni e di cercare di attrarre i miglioritalentiinternazionali".