EMERGENZA CORONAVIRUS ITALIA / Continua l'emergenza Coronavirus in Italia. Sono ad oggi 3296 i contagiati, con 148 decessi. Tutte le regioni interessate dopo il primo caso anche in Valle d'Aosta. Nessuna criticità al momento negli ospedali. Ieri sera il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Nessuna ansia immotivata, dobbiamo e possiamo avere fiducia nell'Italia". Domenica riprende il campionato di Serie A con i recuperi della 26a giornata: tutte le gare a porte chiuse almeno fino al 3 aprile. Per le ultime notizie sul campionato italiano di Serie A: Clicca Qui!

20.30 - Anche la Roma, dopo l'Inter, compie un grande gesto di solidarietà donando migliaia di mascherine allo Spallanzani di Roma, dopo le indicazioni della Protezione Civile Nazionale.

20.11 - Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e dello sport, ha chiesto a Gabriele Gravina, presidente della Lega Calcio di Serie A, la possibilità di trasmettere le sfide di Serie A in chiaro durante il periodo d'emergenza.

18.30 - E' arrivato l'aggiornamento quotidiano di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile: "Sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in più rispetto a giovedì, mentre salgono a 197 i morti (49 in più). Lo ha riferito il commissario Angelo Borrelli, aggiungendo che ammontano a 462 i malati ricoverati in terapia intensiva (111 in più rispetto a giovedì).

"I guariti sono l'11,28% del totale dei contagiati, mentre i morti il 4,25%"

15.00 - Rinviata la Viareggio Cup. Il torneo giovanile si sarebbe dovuto tenere dal 16 al 30 marzo

13.40 - Secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sarebbero saliti ad oltre 100mila i contagi in tutto il mondo.

12.50 - Ciclismo: La Tirreno-Adriatico, in programma dall'11 al 17 marzo, e la Milano-Sanremo del 21 marzo, sono state rinviate a data da destinarsi come confermato da 'Rcs Sport'.

12.30 - Ranieri prende precauzioni: "Se non vi do la mano, non vi offendete, non ce l'ho nessuno, è per sicurezza".

11.50 | Nel consiglio di Lega, che si terrà il 12 marzo a Milano, si parlerà anche di un eventuale piano da attuare nel caso un giocatore di Serie A risulti positivo al coronavirus. In quel caso si potrebbe procedere al blocco del campionato.

11.30 - UFFICIALE: la Premier League ha annunciato che per motivi di sicurezza la tradizionale stretta di mano tra squadre e arbitri a inizio partita è stata annullata.

10.10 - Primo caso positivo al Coronavirus in Vaticano. Lo riferisce il portavoce Matteo Bruni: "Temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente".

8.30 - A rischio l'amichevole del 31 marzo a Norimberga tra Germania e Italia.