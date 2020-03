EMERGENZA CORONAVIRUS ITALIA / Continua l'emergenza Coronavirus in Italia. Sono ad oggi 3296 i contagiati, con 148 decessi. Tutte le regioni interessate dopo il primo caso anche in Valle d'Aosta. Nessuna criticità al momento negli ospedali.

Ieri sera il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio: "Nessuna ansia immotivata, dobbiamo e possiamo avere fiducia nell'Italia". Domenica riprende il campionato dicon i recuperi della 26a giornata: tutte le gare a porte chiuse almeno fino al 3 aprile. Per le ultime notizie sul campionato italiano di Serie A:

10.10 - Primo caso positivo al Coronavirus in Vaticano. Lo riferisce il portavoce Matteo Bruni: "Temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente".

8.30 - A rischio l'amichevole del 31 marzo a Norimberga tra Germania e Italia.