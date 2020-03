Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: doccia gelata per Smalling

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Una lieve flessione nell'ultimo periodo non ha scalfito le convinzioni della Roma che è certa di aver trovato in Chris Smalling un perno attorno al quale costruire la difesa del prossimo futuro e sta cercando di convincere il Manchester United per trasformare il prestito secco in un'operazione a titolo definitivo.

La volontà del club giallorosso però, riferiscono oggi dall'Inghilterra, deve scontrarsi con un muro alzato dai 'Red Devils' che non sarà semplice sormontare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Rilanciato a livello internazionale dall'esperienza alla Roma, il centrale inglese è tornato ad attirare le attenzioni di molti club e lo United fa leva su questo per alzare l'asticella della richiesta sfiorando i 30 milioni di euro per il cartellino del classe '89. Tanti, troppi al momento per i giallorossi che secondo quanto riferisce il tabloid 'Metro' ha provato un primo approccio arrivando a proporre circa 20 milioni di euro, dei quali 5 in bonus. Forbice decisamente ampia tra domanda e offerta, ad ora complicata da ridurre nonostante la volontà del calciatore che, secondo la stessa fonte, potesse scegliere resterebbe a Roma. Se ne riparlerà.