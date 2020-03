Emergenza Coronavirus, Germania-Italia a Norimberga a rischio

EMERGENZA CORONAVIRUS GERMANIA ITALIA / La Serie A cerca di ripartire, chiudendo le porte ai tifosi fino (almeno) al prossimo 3 aprile. Ma la preoccupazione per l'emergenza Coronavirus resta e colpisce anche gli impegni delle Nazionali.

Mentre il presidente dell'Assocalciatori Damianochiede all'UEFA di valutare il rinvio di Euro 2020, dalla Germania arrivano i dubbi delle autorità locali per l'amichevole che l'di Robertodovrebbe giocare a Norimberga contro la nazionale tedesca il 31 marzo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il consiglio comunale della città bavarese è preoccupato per il probabile arrivo di molti italiani dalle zone rosse e temono che il contagio possa esplodere anche a Norimberga. In ballo però ci sono anche molti soldi a cui le Federazioni difficilmente rinunceranno per cui si cercano soluzioni: grazie anche all'amichevole con l'Inghilterra di qualche giorno prima, la FIGC incasserà circa 8,5 milioni di euro di diritti. C'è la disponibilità a rinunciare ai circa 1000 biglietti disponibili per Germania-Italia, ma difficile pensare all'annullamento della gara per ora. Si pensa anche ad un cambio di sede o le porte chiuse, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. La decisione arriverà la prossima settimana.