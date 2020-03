CALCIOMERCATO INTER IZZO RAIOLA PINAMONTI / C'è Armando Izzo nei pensieri di Antonio Conte per puntellare la difesa dell'Inter per la prossima stagione. Godin dopo una sola stagione sembra al passo d'addio, con il tecnico nerazzurro che avrebbe chiesto un altro rinforzo dietro il terzetto titolare composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni oltre al jolly D'Ambrosio.

La scelta sarebbe ricaduta sul difensore del, assistito da Mino. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le ultime news

Calciomercato Inter, obiettivo Izzo: jolly Pinamonti

Il potente procuratore - che a fine gennaio fu protagonista di un blitz nella sede nerazzurra - gestisce anche il cartellino di Pinamonti, adesso al Genoa ma che l'Inter può controriscattare a fine stagione per 20 milioni di euro. Proprio il giovane attaccante - scrive 'Tuttosport' - potrebbe rientrare nell'affare Izzo ed essere la chiave per avere il via libera da parte del Torino. Pinamonti è un profilo gradito al tecnico granata Longo, che lo ha allenato ai tempi del Frosinone. Il patron del 'Toro' Cairo, come in passato, continua però a chiedere non meno di 30 milioni di euro per Izzo. Oltre al centrale italiano, nei radar di Marotta per il reparto difensivo ci sono anche Kumbulla e Vertonghen.