Juventus, bufera Agnelli-Atalanta: retroscena sulla chiamata con Percassi

JUVENTUS AGNELLI ATALANTA / "Ho grande rispetto per quanto sta facendo l'Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea. È giusto?". Con queste parole il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel corso del suo intervento all'FT Business of Football Summit a Londra è tornato a parlare della possibilità di riformare le competizioni europee, finendo però per scatenare una nuova bufera. L'idea della Super Champions, con alcuni posti 'bloccati' per i club più prestigiosi ("Penso alla Roma, che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere il ranking dell'Italia e si trova fuori dopo una brutta stagione, con tutto ciò che ne consegue a livello economico.

Vanno protetti investimenti e costi", ha aggiunto Agnelli) non piace ai club più piccoli e in generale a gran parte del movimento calcistico europeo che si è subito rivoltato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Agnelli sull’Atalanta in Champions: "Forse non è giusto. Pensate alla Roma"

Ma è soprattutto il passaggio sull'Atalanta che ha fatto più discutere. Protagonista di una cavalcata storica anche tra le big europee con i quarti di finale di Champions ad un passo, la società bergamasca è rimasta scossa dall'esser tirata così in ballo, seppur in un discorso più ampio ma che metteva comunque in discussione il diritto della Dea a partecipare alla competizione. Per questo motivo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', nel pomeriggio di ieri il presidente Agnelli ha deciso di telefonare al numero uno del club bergmasco, Antonio Percassi, per tentare di ricucire lo strappo. L'intenzione, avrebbe quindi chiarito Agnelli, non era quella di attaccare l'Atalanta ma la necessità di rivedere il meccanismo di accesso alle coppe. Vedremo se sarà bastato a chiudere la polemica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, post Sarri: candidato a sorpresa in Serie A

Calciomercato Juventus, Kaio non tramonta | Ma niente clausola