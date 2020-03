CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA AZMOUN MATETA ULTIME / Ai tre centravanti e cinque esterni offensivi in rosa è stato già aggiunto un altro elemento importante come Andrea Petagna, acquistato a gennaio per la prossima estate. Un reparto d'attacco completo, direte, sicuramente abbondante anche per una squadra impegnata su più fronti. Eppure è proprio dall'attacco che riparte il calciomercato Napoli in entrata, acceso da una serie di situazioni che potrebbero portare ad un profondo restyling del pacchetto di calciatori offensivi a disposizione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Perché (quasi) blindato Dries Mertens dopo il pranzo decisivo con De Laurentiis, restano da decifrare le posizioni di molti altri calciatori in rosa.

Dall'altro big in scadenza, José Maria, ai possibili partenti come Younes, Milik e Llorente. Senza dimenticare un Lorenzo Insigne uscito dalle difficoltà ma da tener d'occhio. Così, a sua volta, il Ds Giuntoli tiene d'occhio il mercato internazionale, sguinzagliando i suoi 007 in giro per l'Europa a caccia di potenziali occasioni da cogliere. In Germania, scrive il 'Corriere dello Sport', vanno segnalate nuove missioni per Jean Philippe, centravanti 22enne del Mainz, nome che su Calciomercato.it vi avevamo anticipato a gennaio . Mentre in Russia gli emissari partenopei stanno monitorando il talentuso Sardardello Zenit San Pietroburgo: classe '95, in patria lo avevano soprannominato il 'Messi iraniano', da anni seguito dalle nostre big. Senza dimenticare un esterno puro come Jeremie, in forza al Sassuolo e da tempo nei radar azzurri: l'addio di Callejon potrebbe spalancargli le porte.

