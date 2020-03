CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA NEYAMR / Paulo Dybala è tornato centrale nel progetto della Juventus. Il numero dieci ha ritrovato lo smalto delle scorse stagioni, dopo essere stato ad un passo dalla cessione l'ultima estate. Oltre al Manchester United anche il Paris Saint-Germain si era fatto sotto per l'argentino, che tratta il rinnovo fino al 2024 con la 'Vecchia Signora'.

Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news

LEGGI ANCHE >>> Juventus, bivio Dybala: rinnovo sì, ma l'addio non è escluso

Juventus, minaccia PSG: Dybala erede di Neymar

La dirigenza della Continassa vorrebbe blindarlo con un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno, ma occhio alle possibili avances fuori mercato per l'ex Palermo. Proprio il PSGpotrebbe presto rifarsi sotto con una proposta allettante per Dybala, che rimane nei radar del Dt dei parigini Leonardo. Il club campione di Francia, che segue anche Pjanic nello scacchiere di Sarri, stando al portale 'Fichajes.net' avrebbe individuato nel nazionale albiceleste l'erede di Neymar, destinato al Barcellona. L'arrivo sotto la Tour Eiffel della 'Joya' darebbe il via libera per il ritorno in Catalogna del brasiliano. Tra rinnovo e possibili offerte, potrebbe essere un'altra estate calda per Dybala...