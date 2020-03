Fair-play finanziario: problemi in vista per il Marsiglia

FAIR PLAY FINANZIARIO MARSIGLIA / Dopo il Manchester City, possibili guai in vista per il Marsiglia. Il club francese rischia provvedimenti da parte della UEFA per mancato rispetto del Fair Play Finanziario.

L'OM, dichiara la Uefa "non ha rispettato i termini dell'accordo negoziato per la stagione 2019/2020 - si legge su 'L'Equipe' - e il capo dell'autorità di controllo finanziario ha deciso di inviare il fascicolo all'organo giudiziario”.

Il Marsiglia aveva firmato un accordo con la UEFA, in base al quale il club si impegnava a tagliare le spese per quattro stagioni. L'accordo prevedeva di creare un disavanzo di massimo 30 milioni a bilancio alla chiusura dell'esercizio 2020, per raggiungere il pareggio nel 2023. Il Marsiglia ora rischia varie sanzioni tra le quali l'esclusione dalle competizioni europee.