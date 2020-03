CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI VERETOUT / In questi ultimi giorni il nome di Jordan Veretout è tornato in orbita Napoli. Il centrocampista, che in estate è stato accostato con insistenza anche al Milan, alla fine si è trasferito alla Roma.

Per gli azzurri l'ex Fiorentina potrebbe essere un'idea soprattutto se dovesse partire

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Per fare chiarezza su questi rumors, Mario Giuffredi, agente del calciatore è intervenuto ai microfoni di 'Romanews.eu', confermando l'interesse del Napoli ma allo stesso tempo la ferma volontà della Roma di puntare su Veretout: "Gli azzurri hanno chiesto Veretout e i giallorossi hanno rifiutato".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza coronavirus, non solo Juve-Inter: "Partite in chiaro per tutta la Serie A"

Roma-Friedkin, accordo ad un passo: firme in corso