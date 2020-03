SERIE A JUVENTUS INTER TV CHIARO / Nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità per i recuperi della 26a giornata di Serie A.

Tutte le gare si giocheranno a porte chiuse dopo le nuove disposizioni emanate dal Governo per combattere l'emergenza sul, tra cui spicca il big match traVista la situazione di eccezionalità e con i tifosi costretti a disertare gli stadi, è tornata d'attualità una possibile diretta indella partitissima dell'Allianz Stadium.

Scenario però complesso e difficilmente attuabile, viste le stringenti norme che vincolano gli accordi tra le televisioni e il prodotto calcio, che solo un intervento speciale del Governo potrebbe scavalcare. A proposito la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo Mastella, in un'interrogazione parlamentare, ha chiesto con carattere d'urgenza la "Visione in chiaro di tutte le partite, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale". La Lonardo Mastella continua: "Chiedo di intervenire pertanto al Governo presso la RAI DAZN e SKY, dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi".