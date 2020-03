CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO GATTUSO / Tiemoue Bakayoko dopo un anno da protagonista, sotto la guida tecnica di Gattuso, ha lasciato il Milan, facendo ritorno al Chelsea. Pochi mesi e la sua avventura calcistica è ripartita dal Monaco, ancora in prestito. Per il centrocampista francese il prossimo giugno potrebbe ripetersi la stessa storia vissuta l'estate scorsa, con i monegaschi che non riscattano il calciatore.

Anche per questo il nome di Bakayoko è tornato di moda per il Milan.

Il suo legame con i colori rossoneri - come dimostra la sua presenza a San Siro per il derby contro l'Inter - è nota e potrebbe favorire una trattativa.Nel frattempo il centrocampista - intervenuto ai microfoni di 'RMC Sport' - è tornato a parlare del suo periodo al Milan: "Conavevamo un rapporto non così negativo. Se è un allenatore strano? È speciale, ha tanto carattere, era interessante stare con lui".Come detto, il Milan decise di non riscattare Bakayoko nonostante un'ottima stagione. I rossoneri non puntarono così sul calciatore francese così come il: "Non sono l'unico a decidere - prosegue Bakayoko - Non ho avuto la sensazione che contassero su di me, poi arrivò il Monaco..."

