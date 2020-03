BARCELLONA SETIEN SANABRIA / Ha fatto molto rumore in Spagna il comportamento di Eder Sarabia, secondo di Setien al Barcellona, nel 'Clasico' perso domenica contro il Real Madrid. Sarabia ha pesantemente criticato dalla panchina i giocatori blaugrana, andando oltre le righe come ripreso dalla telecamere a bordocampo. Setien, intervistato da 'El Periodico', si è scusato per il comportamento del suo assistente: "E' una situazione che mi ha colpito, ho pensato subito al club e alla sua immagine.

Ci possono essere delle critiche per il tuo lavoro se hai sbagliato qualcosa, ma sul comportamento non deve mai succedere".

Setien prosegue: "E' vero che bisogna capire i momenti, non tutti sono uguali. Eder è fenomenale per tante cose, ha un grande temperamento. Ma in certe situazioni devi imparare a controllarti. E' un problema che sta cercando di risolvere, in panchina il comportamento deve essere sempre impeccabile. E' imbarazzante, comunque, che l'episodio abbia avuto tutto questo ego. Le telecamere ti seguono incessantemente in panchina e questo non va bene. Ovviamente questa non è una scusa: la colpa è anche mia, ci siamo scusati con tutti per quello che è successo. E' stato un errore e ci assumiamo tutta la responsabilità".