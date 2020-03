Milan, verso il Genoa: Begovic è pronto. Le scelte di Pioli

MILAN GENOA BEGOVIC / Asmir Begovic è pronto a giocare la sua prima partita da titolare con la maglia del Milan.

Il portiere, arrivato a gennaio per sostituire, ha già fatto il suo esordio nella sfida contro la Fiorentina, subentrando nel secondo tempo per via di un problema alla caviglia di. Il giovane classe 1999 non ha ancora superato del tutto il problema e la sensazione è che non verrà rischiato per la partita contro il Genoa.

L'esperto estremo difensore, d'altronde, ha dimostrato al Franchi il suo valore, facendosi trovare pronto e risultando tra i migliori in campo con due interventi importanti, prima su Chiesa, poi su Caceres.

Milan, Pioli punta sulla formazione tipo: riecco Kjaer

Con Begovic tra i pali, il resto della formazione sembra scritta: Stefano Pioli è pronto ad affidarsi a tutti i suoi uomini migliori. Conti e Theo Hernandez giocheranno come terzini; al centro, al fianco di capitan Romagnoli è pronto ad essere schierato nuovamente Kjaer. Il danese si sta giocando la conferma - il riscatto dal Siviglia è fissato a 2,5 milioni di euro - e dopo aver recuperato dal problema muscolare, accusato contro il Torino, è pronto a tornare titolare e a convincere Gazidis. Lo insidia Gabbia ma il giovane classe 1999 dovrebbe accomodarsi in panchina. Il resto della formazione - come detto - è quella tipo: i due mediani saranno Kessie e Bennacer, gli esterni Rebic e Castillejo, con Calhanoglu dietro a Zlatan Ibrahimovic. Pochi dubbi dunque, per un Milan pronto a ripartire e a mettersi alle spalle le tantissime voci legate alla società.

