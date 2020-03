CALCIOMERCATO JUVE REAL ALLEGRI ZIDANE SARRI / Non è bastata la vittoria nel Clasico contro il Barcellona (e il primo posto in classifica) a dare un po' di serenità a Zinedine Zidane.

La posizione del tecnico sulla panchina delnon è salda, complice una stagione altalenante con la prematura uscita dalla Coppa del Re e un cammino inche sembra compromesso dopo il ko al 'Bernabeu' con ilUn successo finale nellapotrebbe salvare 'Zizou', conche avrebbe iniziato a valutare un ribaltone in panchina per la prossima estate. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le ultime news

Calciomercato Juventus, Allegri al Real: l'ombra di Zidane su Sarri

Il primo nome sulla lista per presidente del Real sarebbe Pochettino, già cercato dopo le dimissioni di Zidane nel giugno 2018. Ma non ci sarebbe solo l'argentino, al momento senza squadra dopo l'esonero dal Tottenham, nei pensieri di Florentino. Anche Massimiliano Allegri è un profilo stimato dalla dirigenza merengue e a più riprese è stato accostato alla Casa Blanca nelle scorse stagioni. Per uno strano scherzo del destino, il tecnico toscano potrebbe cambiare anche i piani della Juventus per il futuro della guida tecnica.

Con Allegri (ancora sotto contratto fino al 30 giugno con i bianconeri) al Real Madrid e Zidane sulla pubblica piazza, la dirigenza della Continassa potrebbe ridare la caccia al francese, soprattutto se Sarri non dovesse centrare i risultati sperati. Il mister di Figline si gioca nei prossimi mesi la permanenza a Torino, con Zidane che insieme a Guardiola resta uno dei sogni proibiti in panchina del presidente Agnelli.