CALCIOMERCATO MILAN ELNENY BESIKTAS / Mohamed Elneny sarebbe potuto sbarcare in Serie A nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. Il centrocampista classe 1992 è stato accostato con insistenza al Milan.

I rossoneri, senza l'addio di Kessie, hanno, però, deciso di non investire per rafforzare la mediana. Il calciatore potrebbe tornare di moda la prossima estate se non dovesse essere acquistato dal: difficilmente, infatti, l'deciderà di puntare su Elneny ed è pronto a rimetterlo sul mercato.

Nel frattempo il centrocampista, che ha una valutazione di circa 18 milioni di euro, è uscito allo scoperto: "Certo che sono felice al Besiktas - si legge sull''Evening Standard' - Faccio parte della famiglia ma non conosco il mio futuro. Se turchi mi vorranno dovranno pagare l'Arsenal e potrò restare".

