Emergenza Coronavirus - Ajax, vice ten Hag in isolamento

EMERGENZA CORONAVIRUS AJAX TEN HAG PULSEN / Christian Poulsen sarà costretto a stare in isolamento a casa a scopo precauzionale.

Il vice diall'- come riporta De Telegraaf - non potrà stare a seguito della squadra fino al 13 marzo, così come altri due membri dello staff, in quanto ha preso parte ad una festa alla quale era presente uno risultato positivo al Coronavirus.