CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ALONSO TELLES / Intreccio terzini per Juventus e Inter. Non è un mistero l'interesse dei nerazzurri per Marcos Alonso, il preferito nella lista dell'estimatore Antonio Conte per la fascia sinistra in vista del prossimo mercato estivo.

Al club di Suning piace anchedal, che viene seguito con attenzione pure dai bianconeri campioni d'Italia.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Inter, sfida infinita tra campo e mercato | Il derby non finisce mai

Calciomercato Juventus e Inter: Telles legato al futuro di Alonso

I 'Blues' del patron Abramovich sparano però alto per il mancino spagnolo. Stando al 'Sun' l'ex Fiorentina sarebbe valutato 45 milioni di euro dalla società londinese. Budget che poi il Chelsea andrebbe a reinvestire sul mercato per dare l'assalto ad Alex Telles, nome sensibile sul taccuino di Lampard. Il brasiliano del Porto oltre agli inglesi è sotto la lente d'ingrandimento della Juventus, che spera in un mancato trasferimento di Alonso all'Inter per avere un avversario in meno nella corsa a Telles. Senza la cessione del laterale iberico, infatti, i 'Blues' non avrebbero le risorse necessarie per dare la caccia all'attuale terzino del Porto.