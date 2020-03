CORONAVIRUS KAHLENBERG LYNGBY BRONDBY / Il Coronavirus spaventa il mondo del calcio, non solo quello italiano. In Svizzera si è deciso di sospendere il campionato, mentre novità in negativo arrivano dalla Danimarca. L'ex nazionale Thomas Kahlenberg sarebbe stato contagiato dopo un viaggio in Olanda. Kahlenberg avrebbe poi visto la sfida tra Brondby e Lyngby. E ben 13 persone tra giocatori e staff del club gialloblù sarebbero stati messi in quarantena.

Tra le persone isolate l'assistente Martine il difensore Joel, oltre al Ceo Ole. Il servizio sanitario danese sta cercando di mettersi in contatto con le persone vicine a Kahlenberg. Nel frattempo anche il Lyngby ha dichiarato di aver messo in quarantena tre giocatori: Martin, Kaspere Patrick

