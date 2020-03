SERIE A ASSEMBLEA LEGA / La Lega Serie A si ritroverà tra una settimana esatta per ridiscutere l'emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente di Lega Paolo Dal Pino con un comunicato da lui firmato.

I club si raduneranno giovedì 12 alle 13 a Milano per discutere di diversi argomenti, in particolare l'emergenza Covid-2019. All'ordine del giorno anche la commercializzazione dei diritti audiovisivi. L'ad nerazzurro Beppe Marotta aveva sottolineato come sarebbe stato fondamentale per i club ritrovarsi subito in una nuova assemblea