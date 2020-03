INTER NUOVO STADIO ZHANG / Steven Zhang annuncia novità sulla questione stadio per l'Inter. Il presidente ha parlato in occasione dell'edizione 2020 dell'FT Business of Football Summit: "Stiamo lavorando positivamente con le istituzioni della città, che ha accolto la nostra proposta, portata avanti con un club storico come il Milan. Dobbiamo garantire un'esperienza migliore a chi va allo stadio; ai fan, ma anche ai broadcaster.

Le cose si stanno muovendo, siamo fiduciosi - le sue parole riportate dal sito ufficiale del club - Coronavirus? Noi lavoriamo nel mondo del calcio e abbiamo grande visibilità e un grosso impatto sul mondo e sulla società, è nostro dovere dare un messaggio positivo e prenderci la responsabilità. Il mondo dello sport deve mandare un messaggio positivo e di unità in momenti come questo. Crediamo che la sicurezza e la salute pubblica siano la cosa più importante e non possono essere compromesse. Le parole non sono mai troppe quando c'è di mezzo la tutela della salute pubblica". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

