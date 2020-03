URUGUAY TABAREZ CILE ECUADOR / 26 convocati, quattro esordienti, sette giocatori che militano in Serie A e l'assenza di Luis Suarez. Così si presenta l'Uruguay di Oscar Tabarez nel primo impegno valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. I 'charrua' affronteranno Cile ed Ecuador rispettivamente il 26 e il 31 marzo. Il ct uruguayano ha deciso di puntare su sette giocatori che militano in Serie A.

Si tratta di),),),),). Quattro gli esordienti. I due giocatori del(prossimo avversario dell'Inter in Europa League) Damianed, Nicolasdele Ronalddel

I convocati:

Portieri: Muslera, Martin Silva, Campana

Difensori: Godin, Laxalt, Gimenez, Coates, Damian Suarez, Araujo, Caceres, Vina, Gaston Silva

Centrocampisti: Vecino, Arambarri, Nandez, Bentancur, Valverde, Lozano, De Arrascaeta, De La Cruz, Brian Rodriguez

Attaccanti: Pereiro, Cavani, Jonathan Rodriguez, Stuani, Nunez