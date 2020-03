SERIE A LIGA LIGUE 1 SERIE B DAZN / La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari e i recuperi della 7a giornata di ritorno. Delle sei gare in programma che si giocheranno questo week-end, due saranno trasmesse su DAZN. Si tratta della sfida delle 12.30 tra Parma e Spal, la prima delle sei gare in programma e la sfida di San Siro delle 15 tra Milan e Genoa.

Due gare chiave che vedono da una lato due club impegnati nella corsa all'Europa, dall'altro due squadre in piena corsa per la salvezza. Imperdibili anche le gare di Serie B con le interessanti sfide

L'ampio palinsesto di DAZN comprende però anche campionati esteri come Ligue 1 e Liga per seguire da vicino il super duello che tiene col fiato sospeso la Spagna tra Real Madrid, tornato in testa dopo il 'Clasico' e Barcellona. I 'blancos' saranno di scena contro il Betis, mentre i blaugrana ospiteranno la Real Sociedad. In Francia invece gli occhi sono sempre puntati sul Paris Saint-Germain che sarà di scena sul campo dello Strasburgo sabato pomeriggio. Ampio spazio anche ad altri sport come sci alpino e biathlon oltre alla Serie A di basket.