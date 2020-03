PREMIER LEAGUE EVERTON ANCELOTTI / Brutta reazione di Carlo Ancelotti dopo il pareggio tra Everton e Manchester United nella 28a giornata di Premier League. Il manager italiano, riporta la 'BBC', sarebbe stato multato con 8mila sterline (circa 9mila euro) dopo aver accettato la sua accusa di cattiva condotta da parte della Football Association.

Non contento per alcune decisioni dell'arbitro Chris, infatti, Ancelotti si era avvicinato a fine gara per mostrare le sue rimostranze. Succesivamente, però, lo stesso allenatore avrebbe svelato di aver avuto una conversazione privata durante la quale ha parlato all'arbitro "con calma". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

