Calciomercato Inter, dietrofront Arteta su Aubameyang

CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG - Appena qualche giorno fa Mikel Arteta aveva aperto alla possibilità di una cessione di Aubameyang in estate. Una buona notizia per l'Inter che sta pensando al centravanti gabonese in caso di cessione di Lautaro Martinez.

Oggi però si registrano nuove e contradditorie dichiarazioni del manager dell': "Ad un certo punto prima della fine della stagione dovremo sederci intorno ad un tavolo per parlare di rinnovo e capire quali sono le nostre intenzioni e quali sono le sue - le parole diriportate dall'emittente inglese 'Sky Sports' - Per me il discorso è semplice: voglio cheresti ad ogni costo".