Calciomercato Juventus, tensioni Ter Stegen-Barça: ecco il prezzo. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS TER STEGEN / Marc André Ter Stegen è l'ultimo dei 'casi' emersi in una stagione del Barcellona che definire assurda è quasi un complimento. Il portiere, come svelato da 'Catalunya Radio', avrebbe rifiutato la proposta di realizzare una biografia con un giornalista spagnolo in quanto "non sicuro" di restare al Barça nella prossima stagione.

Un indizio, l'ennesimo, sul suo malessere tra gli azulgrana: in molti hanno notato l'assenza di complimenti da parte dei compagni dopo il miracoloso intervento sudurante il Clasico cole, inoltre, qualche settimana fa fu svelato un suo scontro dialettico in allenamento con

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ter Stegen 'infelice' | Assist alla Juventus

Il tedesco non vive di certo il suo momento più felice in Spagna, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it per la Juventus, club accostato alle sue prestazioni, portarlo via non sarà semplice. I catalani, infatti, non hanno intenzione di privarsi del portiere definito più volte "il titolare del prossimo decennio", e il contratto in scadenza nel 2022 con clausola da 180 milioni di euro mette al riparo da brutte sorprese durante la prossima sessione di calciomercato. Se il giocatore, però, dovesse forzare l'addio, un prezzo 'scontato' ci sarebbe: circa 80 milioni di euro. A cifre inferiori, gli azulgrana "nemmeno si siedono a trattare".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, condizioni Chiellini: il report dalla Continassa

Juventus, Agnelli sull’Atalanta in Champions: "Forse non è giusto. Pensate alla Roma"