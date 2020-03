Calciomercato Napoli, Callejon tra Spagna e rinnovo: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO CALLEJON / Dopo un settennato, l’avventura napoletana di José Maria Callejon potrebbe interrompersi quest’estate, a parametro zero. Il contratto dell’ex Real Madrid, a quattro anni dall’ultimo rinnovo, è in scadenza e, per ora, la soluzione più probabile è una separazione che, però, non soddisferebbe entrambe le parti.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, lo spagnolo è tentato dal continuare la sua avventura in azzurro e, a dicembre, ha vissuto un importante faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis. I due si sono ribaditi stima reciproca e la volontà di rivedersi nei mesi successivi, per provare a prolungare un sodalizio solidissimo in queste stagioni.

Callejon è il calciatore di movimento che ha giocato di più nell’ultimo decennio nelle cinque leghe top europee, un titolarissimo per tutti gli allenatori passati all’ombra del Vesuvio dal 2013. Dopo Benitez, Sarri e Ancelotti, anche Gattuso lo reputa indispensabile.

‘Ringhio’ provò già a portarlo al, e nonostante l’arrivo di, che rappresenta un’alternativa molto importante, nei big match continua a schierare lo spagnolo dal primo minuto.

Nel caso in cui non dovesse arrivare l’accordo con De Laurentiis, però, ‘Calleti’ ha già pronta l’alternativa: nelle scorse settimane ci sono stati contatti con diversi club spagnoli, tra i quali ci sono Siviglia e Valencia. Non sarebbe difficile per un calciatore integro fisicamente come lui trovare squadra a parametro zero, ma la decisione non è stata ancora presa e, a breve, dovrebbe esserci un nuovo summit tra l’agente Quilon per ritentare la strada del prolungamento. Un po’ come accaduto con Dries Mertens, che sembrava ai saluti ed ora è a un passo dalla firma.

