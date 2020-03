JUVENTUS INFORTUNIO CHIELLINI RECUPERO / Domenica sera Juventus e Inter daranno vita al 'derby d'Italia' della discordia, rinviato la scorsa settimana per l'emergenza Coronavirus. I bianconeri di Maurizio Sarri devono dare una risposta importante sul campo dopo un ultimo periodo di stenti che preoccupa l'ambiente. In dubbio la presenza da titolare di Giorgio Chiellini che oggi ha svolto allenamento a parte come evidenziato dal comunicato ufficiale del club: "Non si ferma l’attività della Juventus, che sta aspettando l’ufficialità dei suoi prossimi impegni, e intanto prosegue gli allenamenti alla Continassa.

Oggi i bianconeri si sono allenati al mattino, focalizzando l’attenzione, dopo la fase di riscaldamento, sulla tecnica e sulla tattica. Giorgio Chiellini ha svolto seduta personalizzata sul campo come da programma".Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nulla di preoccupante ad ogni modo per Chiellini in quanto tali sedute programmate, di tanto in tanto, sono state pianificate fino a fine stagione dopo il recupero dall'infortunio al ginocchio.

