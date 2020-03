Roma, Southgate elogia Smalling: spiraglio per Euro2020

ROMA SMALLING SOUTHGATE - Chris Smalling è senza dubbio una delle note più positive della Roma in questa stagione. Arrivato alla fine del mercato estivo in prestito secco dal Manchester United, il futuro del 30enne difensore centrale inglese è ancora tutto da scrivere. I giallorossi hanno bisogno di centrare la qualificazione alla prossima Champions League per poter pagare i 20 milioni di euro richiesti dai 'Red Devils'.

Intanto per Smalling arrivano buone notizie in chiave: "Non ho mai escluso nessuno, penso che sarebbe sbagliato farlo - ha detto il commissario tecnico dell'Inghilterra Garyal 'Mirror' - Sta facendo bene in Italia, giocando in un altro grande club. Stiamo osservando tutti per essere sicuri di fare le scelte giuste".

