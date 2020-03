YOUTH LEAGUE INTER RENNES / Nei giorni scorsi l'emergenza legata al Coronavirus aveva colpito anche la Youth Leaguecon il rinvio della gara dell'Inter contro i pari età del Rennes. In giornata è arrivato il comunicato ufficiale della società nerazzurra relativo alla nuova data della sfida europea dei ragazzi di Madonna: "La partita valida per gli Ottavi di Finale della UEFA Youth League tra Inter e Rennes di disputerà in campo neutro, a Coverciano, a porte chiuse mercoledì 11 marzo alle ore 15.

Si comunica altresì che, non appena saranno definiti i dettagli organizzativi del match, verranno comunicate tutte le specifiche sulla copertura mediatica dell'evento".

