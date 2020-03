Fiorentina, questione stadio: la lettera di Commisso

FIORENTINA COMMISSO LETTERA STADIO / La Fiorentina non prenderà parte al bando pubblico istituito dal Comune di Firenze per la vendita di parte dell’area Mercafir, ovvero la zona dove sarebbe dovuto nascere il nuovo stadio. A confermare il tutto ufficialmente ci ha pensato il patron del club toscano, Rocco Commisso, con una lunga lettera apparsa sul sito della società. Eccone alcuni stralci: "Ad ottobre 2019, il Comune di Firenze, di sua iniziativa, ci ha proposto la possibilità di costruire un nuovo stadio nell’area del complesso Mercafir, che misura 14,8 ettari. Il Comune riteneva all’epoca che l’area Mercafir fosse l’unica opzione disponibile all’interno del territorio comunale che si potesse ben abbinare aitre importanti obiettivi da me fissati.

1. Tempistiche rapide per le approvazioni regolamentari riguardanti lo stadio e fine dei lavori prevista entro settembre 2023.

2. Costi ragionevoli per l’acquisto e lo sviluppo del sito, da mantenere tali anche dopo il completamento dello Stadio.

3.

Controllo totale da parte della Fiorentina del progetto di costruzione e della gestione dello Stadio dopo il suo completamento.

Sfortunatamente, dopo un'attenta valutazione delle particolari condizioni finanziarie e contrattuali della gara pubblica d'appalto per la Mercafir, resi pubblici a febbraio 2020, nonché dei rischi inerenti, la Fiorentina ritiene che nessuna delle tre condizioni di cui sopra sia stata soddisfatta. Conseguentemente, annunciamo oggi a malincuore che la Fiorentina non parteciperà alla gara pubblica per la Mercafir con scadenza prevista per il 7 aprile 2020. Per poter affermarsi e competere ai massimi livelli, la Fiorentina necessita di un complesso con un nuovo stadio che possa garantire alla nostra Famiglia Viola non solo la migliore esperienza nel vedere una partita e servizi all'avanguardia, ma aumenterà al contempo le fonti di ricavo, di cui il nostro Club ha disperatamente bisogno per poter crescere sia in Italia sia nel palcoscenico europeo".

Infine un appello: “Per poter affermarsi e competere ai massimi livelli, la Fiorentina necessita di un complesso con un nuovo stadio che possa garantire l’aumento delle fonti di ricavo, di cui il nostro club ha disperatamente bisogno per poter crescere sia in Italia sia in Europa. Necessitiamo che le Istituzioni si dimostrino più collaborative e flessibili, che ci forniscano ulteriori opzioni circa le aree di costruzione dell’impianto, e che siano in grado di prendere decisioni molto più rapidamente di quanto non sia stato fatto sino ad oggi”.