Calciomercato Juventus, Kaio non tramonta | Ma niente clausola

CALCIOMERCATO JUVENTUS KAIO JORGE - Sempre attenta ai giovani talenti in giro per il mondo, la Juventus continua a seguire KaioJorge, attaccante brasiliano classe 2002 che si sta mettendo in mostra in patria con la maglia del Santos. Al suo esordio in Copa Libertadores gli sono bastati 15 minuti per mettere a segno il suo primo gol che ha completato la rimonta sul campo del Defensa y Justicia.

Nonostante la giovane età, il suo nome è da tempo sul taccuino di diversi top club europei e la Juve è pronta fare la sua mossa. Tuttavia, come si legge su 'goal.com', il Ds bianconero Fabionon è intenzionato a pagare i 50 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione per strapparlo al 'Peixe'.

