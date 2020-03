CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / La nuova rivoluzione in casa Milan potrebbe riguardare con ogni probabilità anche Zlatan Ibrahimovic. Con l'arrivo di Rangnick, infatti, anche il futuro dell'attaccante svedese è in bilico.

E ad alimentare i dubbi a riguardo è lo stesso 38enne, che ha scritto su Instagram: "Fallo con passione, o non farlo affatto". Un messaggio piuttosto criptico che preoccupa i tifosi rossoneri. La permanenza in estate di Ibrahimovic non è affatto scontata.

