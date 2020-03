p>INTER ZHANG DAL PINO / Alle dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli fanno seguito quelle di Steven. Intervistato dal 'Financial Times', il numero uno dell'è tornato sul suo durissimo attacco al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino : "Molte persone ritengono che le mie parole siano state forti, ma in realtà credo siano state leggere e non abbastanza forti", ha dichiarato a sorpresa Zhang. Sulla soluzione delle porte chiuse, infine, alla 'BBC': "Giocare a porte chiuse è la cosa migliore. La salute pubblica deve essere messa al primo posto. Come Inter, quindi come club di calcio con milioni di tifosi al mondo, abbiamo la responsabilità e il dovere di dare l’esempio, applicando tutte le misure precauzionali in maniera corretta".

