JUVENTUS AGNELLI ZHANG / Intervenuto all'FT Business of Football Summit, evento in corso a Londra, Andrea Agnelli ha parlato per la prima volta dopo il caos rinvii degli ultimi giorni: "La salute pubblica è fondamentale. La nostra posizione è stata chiara fin da subito.

Dovevamo essere sicuri che fosse la comunità scientifica a dire cosa si può fare o no. Gli effetti economici delle azioni devono essere messi in secondo piano".

Sul presidente dell'InterZhang, anche lui al centro delle polemiche: "So che Steven Zhang ha una posizione simile alla mia. Ho grande rispetto per Steve, abbiamo discusso dell’epidemia un paio di settimane fa, quando è venuto a cena casa mia. Abbiamo discusso della serietà della situazione. Non devono essere i club a decidere cosa va fatto o no, le autorità si sono espresse chiaramente, ed è nostra responsabilità ora seguire quello che ci hanno detto".

