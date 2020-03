Champions League, UFFICIALE: la decisione su Valencia-Atalanta

CHAMPIONS LEAGUE VALENCIA ATALANTA / Adesso è a tutti gli effetti ufficiale. Valencia-Atalanta, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 10 marzo, si giocherà a porte chiuse.

Dopo la nota del Ministero della Salute spagnolo, è arrivato poco fa anche il comunicato dell'Atalanta che riceve le disposizioni UEFA: "In considerazione della recente decisione emessa dalla Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana (Ministero della Salute di Valencia) e del comunicato della Federazione Spagnola, la Uefa conferma che la partita Valencia-Atalanta, valida quale ritorno degli Ottavi di finale di Uefa Champions League, si potrà disputare come da programma (in termini di data, orario di inizio e sede), ma dovrà svolgersi a porte chiuse, vale a dire che nessun possessore di biglietto (acquistato sia dal club di casa, sia dal club in trasferta che tramite la UEFA) sarà autorizzato ad assistere alla partita".