Lazio, retroscena Lotito | Contrario a porte chiuse: la sua posizione

LAZIO LOTITO CORONAVIRUS / Spuntano diversi retroscena sull'assemblea di Lega Serie A di ieri trasformatasi poi in Consiglio a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di club richiesti (14). Secondo quanto riportato da 'la Repubblica', Lotito ha mantenuto la propria posizione contro le porte chiuse e fino all'ultimo avrebbe voluto giocare a porte aperte.

Inoltre, come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', la proposta del presidente dellaera quella di far decidere caso per caso i varise aprire o meno gli stadi. In questo momento, però, preso atto del nuovo decreto del Governo , l'unica alternativa alle porte chiuse sarebbe stata l'interruzione del campionato, soluzione estrema che ha così convinto anche i presidenti e i club contrari, Lotito su tutti.

