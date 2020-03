JUVENTUS INTER DERBY D'ITALIA / Un'attesa lunga una vita. Juventus-Inter, salvo nuovi clamorosi colpi di scena, si giocherà domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium' di Torino. Si è in attesa solo dell'ufficialità, che dovrebbe arrivare già in giornata, ma dopo il decreto ministeriale firmato dal Premier Giuseppe Conte, il derby di Italia si disputerà a porte chiuse, come il resto delle gare, fino al 3 aprile prossimo. L'emergenza Coronavirus, che ha messo in ginocchio il sistema calcio e non solo, imponeva una presa di posizione netta, che finalmente è arrivata. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Per una decina di giorni ci si è mossi nel buio tra partite confermate, a porte chiuse e rinviate. Poca chiarezza, che ha mandato tutto il sistema in tilt e che ha fatto arrabbiare parecchio soprattutto l'Inter, chiamata a recuperare ben tre partite tra Coppa Italia e Campionato, ma anche la Juventus non se la passa bene, dopo il ko contro il Lione che ha portato ancor di più Sarri nel mirino della critica. Vediamo come Juve e Inter arrivano al derby d'Italia, match che ci dirà parecchio sulla corsa Scudetto. La sfida tra bianconeri e nerazzurri è continua, non solo sul campo ma anche sul calciomercato.

LEGGI ANCHE >> Inter, assalto al Chelsea. Grandi manovre Juve - VIDEO CM.IT

Inter, caos calendari: ora testa alla Juve con Handanovic

Come accennato, l'Inter di Antonio Conte è tra le squadre più colpite dall'emergenza Coronavirus. I nerazzurri si sono visti rinviare la sfida di Coppa Italia contro il Napoli e quelle di campionato contro la Sampdoria e la Juventus. Trovare delle date non sarà certo facile, soprattutto se i nerazzurri dovessero andare avanti in Europa League. Il calendario è davvero pieno e si rischia seriamente di andare oltre l'ultimo giorno utile. Al vaglio ci sono tante ipotesi come quella di far giocare la Coppa Italia ad agosto ma la sensazione è che si continuerà a navigare a vista ancora per qualche settimana. Una situazione che ovviamente non può piacere all'Inter, che attraverso le parole del suo presidente Zhang ha comunque promosso la soluzione di giocare a porte chiuse.

LEGGI ANCHE >> Inter, il presidente Zhang promuove le porte chiuse: "Unica opzione percorribile"

L'Inter nel frattempo ha una notizia per cui sorridere: il recupero di Samir Handanovic. Il portiere ha approfittato di questi giorni per tornare a disposizione. Un ritorno fondamentale per Antonio Conte, che potrà contare sul suo numero uno. L'infortunio di Moses è una brutta tegola ma di certo superabile per i nerazzurri, che fatta eccezione per Sensi, potranno contare sull'undici migliore. Senza dimenticare che Eriksen ha avuto più tempo per assimilare i concetti di Conte. Il danese adesso si gioca una maglia da titolare con Vecino.

Un altro ballottaggio è quello legato al centrale di difesa che affiancherà de Vrij e Skriniar: è corsa a tre tra D'Ambrosio, Godin e Bastoni, con quest'ultimo leggermente favorito.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

Juventus, problema Sarri: vincere per schiacciare i fantasmi

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, futuro Higuain | C'è l'incontro!

La Juventus è reduce dalla sconfitta contro il Lione, in Champions League. Il non aver giocato prima in campionato con l'Inter e poi in Coppa Italia contro il Milan non ha certo aiutato. Le polemiche attorno a Maurizio Sarri si sono così moltiplicate e la sua posizione è diventata sempre più critica. Nel frattempo è arrivato pure il sorpasso della Lazio, che avendo giocato regolarmente e vinto contro il Bologna si è portata due punti avanti. L'assenza di pubblico contro l'Inter sarà davvero pesante per una squadra che non sta vivendo il suo miglior momento: un ulteriore passo falso dei bianconeri complicherebbe non poco la situazione di Sarri. Non sono escluse decisioni drastiche, con l'idea Massimiliano Allegri, che sta prendendo piede, per un ritorno che avrebbe del clamoroso. Questi giorni complicati hanno inoltre portato a perdite importanti in borsa.

LEGGI ANCHE >> Juventus, arriva la retrocessione in borsa

Anche per quanto riguarda la Juventus le notizie positive arrivano dal campo, con Cristiano Ronaldo tornato ieri ad allenarsi regolarmente con la squadra, dopo il viaggi in Portogallo per stare vicino alla madre. Anche Giorgio Chiellini sarà a disposizione ma il suo posto al centro della difesa non è certo: de Ligt, al momento, infatti, appare in vantaggio per affiancare Bonucci. Gli altri ballottaggi sono a centrocampo con Bentancur e Matuidi avanti su Ramsey e Rabiot. Pochi dubbi, infine, sul partner che affiancherà Ronaldo: Dybala, infatti, è il super favorito per scendere in campo dal primo minuto, insieme a Cuadrado.

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado Dybala, Cristiano Ronaldo.

Juventus-Inter, una sfida continua... anche sul mercato

E' sempre Juventus-Inter. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia anche i prossimi mesi per accaparrarsi i giocatori migliori. Occhi puntati soprattutto in Italia, dove piacciono da tempo due giovani azzurri di Roberto Mancini: Federico Chiesa e Sandro Tonali infiammeranno l'estate con Marotta e Paratici intenzionati a sfidarsi per battere la concorrenza. Ma ci sono anche tanti profili all'estero che interessano ad entrambe le società: l'ultimo nome che stuzzica nerazzurri e bianconeri è Kurzawa, che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Psg. Un'occasione da cogliere al volo come potrebbe essere quella di Kane, intenzionato a lasciare il Tottenham. Senza Lautaro Martinez, sempre più nel mirino del Barcellona, il bomber inglese potrebbe diventare un'idea concreta ma la Juve è sempre in agguato, intenzionata ad un restyling importante in attacco. Tanti nomi che ci terranno compagnia nei prossimi mesi perché d'altronde Juventus-Inter non finisce mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, il papà di Haaland esce allo scoperto

UEFA, prende quota l'idea della Champions League estiva